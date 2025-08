PASSAGGI CRUCIALI IGR: riparte il confronto tra politica, sindacati e categorie Il focus resta sulla tempistica per arrivare al passaggio in Commissione e alla successiva approvazione in Consiglio

Riforma IGR: domani, lunedì 4 agosto, confronto allargato. Governo e maggioranza incontreranno prima sindacati, categorie economiche ed ordini professionali, poi le opposizioni. Reduce dalla soddisfazione per il balzo del rating di San Marino, elevato da Standard & Poor's, il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti aveva già ribadito che il progetto IGR "non è blindato", e valuterà soluzioni alternative che garantiscano il rafforzamento delle entrate. L'intenzione è di portare il pdl in Consiglio entro l'autunno per l'approvazione. Prima, però, il passaggio cruciale in Commissione, previsto a fine settembre. Tempistica concordata con la maggioranza e che coincide probabilmente con la visita sul Titano, a fine settembre, del Fondo Monetario Internazionale.

Sindacati sulle barricate, chiedono il ritiro del provvedimento, bocciato senza appello, minacciando lo sciopero generale.

