IGR: si continua a trattare, presentati gli emendamenti

A Palazzo Begni nuovo incontro tra governo, maggioranza e sindacati. Presentati gli emendamenti alla riforma, in vista della seconda lettura in Consiglio. Le principali modifiche - spiegano le forze di maggioranza - riguardano il ripristino della tassazione sul TFR, l’ampliamento delle detrazioni fiscali e delle spese riconosciute, con attenzione a famiglie e lavoratori. Previsto anche un rafforzamento delle deduzioni per affitti, spese sanitarie e assicurative. Si introduce un’imposizione più equa sui redditi di capitale attraverso aliquote riviste. Rimodulata la quota Smac: 5.000 euro per redditi fino a 30.000 euro, con aumenti per i redditi superiori. I sindacati contestano la misura, ritenendola penalizzante per i redditi medio-bassi.

Nel quadro delineato dalla maggioranza si colloca anche la revisione dell’ICEE, "per una maggiore equità e coerenza nelle politiche fiscali e di welfare" - sottolineano. Ribadito l’impegno per una riforma condivisa, solida ed equilibrata.

Resta aperto il nodo frontalieri: le sigle sindacali chiedono parità di trattamento. Il Governo - fanno sapere - valuta solo un miglioramento fiscale, senza dettagli. Sul Fiscal Drag, i sindacati denunciano l’inadempienza e chiedono l’applicazione immediata. "La trattativa resta incerta - commentano, infine, CSdL, CDLS e USL che domani riferiranno all’Attivo dei quadri.







