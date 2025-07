IGR, sindacati contro: "Stessa impostazione. Si colpiscono lavoratori, pensionati e frontalieri" Oggi il confronto tra maggioranza, Finanze e parti sociali. Domani tocca alle categorie. Probabile, domani, il deposito del Pdl.

Sull'IGR i sindacati sono pronti a dare battaglia. Al termine dell'incontro con maggioranza e Finanze si respira un clima di grande nervosismo. “Hanno corretto il tiro ma l'impostazione è rimasta la stessa. Quindi per noi non va bene”, tuona Enzo Merlini della Csdl. Non nasconde il disappunto: “E' stata solo abbassata la soglia per la detrazione fiscale da 9000 a 6000 euro, aumentando l'aliquota”. Tradotto: “si paga di più già con uno stipendio di 2000 euro al mese, mentre i redditi più bassi, per avere un risparmio – spiega - dovranno smaccare almeno 4000 euro”.

Tutti confermati i timori sui frontalieri: “Nulla è cambiato” – rimarca Merlini - “e con l'aumento dei benefit non tassati, dovranno pure battere cassa dai datori di lavoro. Chissà – si chiede - cosa ne pensa l'Italia?” In linea la Cdls: “Ancora una volta si colpiscono i redditi da lavoro subordinato e da pensione”, commenta Milena Frulli, facendo notare che con l'eliminazione della No Tax Area si andranno a penalizzare fortemente anche i frontalieri. “Invece – dice - non si vanno a toccare le tante zone grigie di evasione ed elusione che potrebbero dare ossigeno al bilancio dello Stato”.

Anche per Marco Santolini di USL “è una riforma sbilanciata che colpisce i redditi fissi”. E sulla mancata applicazione del fiscal drag: “Non possiamo metterci una pietra sopra, va attuato. Devolvendo quelle risorse “per ridurre i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e per una rivalutazione maggiore delle pensioni”. “La priorità per il paese – conclude - non è una riforma come questa ma recuperare il potere d'acquisto perso”. Nel frattempo prosegue il confronto politico con qualche intoppo anche in maggioranza.

Il Direttivo di Libera ha infatti bocciato l'impianto del provvedimento, frenando l’iter legislativo. Il PDL sarebbe infatti dovuto essere depositato ieri ma è stato rinviato a dopo l'incontro con le parti sociali. Probabilmente Gatti lo farà domani, per portarlo in prima lettura nel Consiglio di Luglio. E' infatti confermata l’approvazione definitiva entro novembre. Tornando ai contenuti, tutti d'accordo sull'intervento sulla spesa improduttiva. Consapevoli che non esiste crescita senza stabilità, la partita si gioca su finanze pubbliche sane. La Segreteria Interni dovrebbe quindi lavorare su un provvedimento in grado di aggredire le sacche di spesa inutile.

Sul fronte della lotta all'evasione, superato il meccanismo della minimum tax, si va verso l'accertamento finanziario grazie ad un sistema informatico automatizzato, in grado di evidenziare eventuali incongruenze emerse dall'incrocio dei dati. Cambio di paradigma su cui la maggioranza pare concordare e punto su cui insiste Libera, che spinge per allargare i controlli anche a chi dichiara utili superiori ai 15mila euro, mettendo quindi sotto la lente anche le società immobiliari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: