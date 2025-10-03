IGR: verso un nuovo sciopero, ma il dialogo prosegue

Dopo aver proclamato lo sciopero generale al termine dell'Attivo dei Quadri, questa mattina Csdl, Cdls e Usl hanno ribadito i propri punti fermi alla maggioranza e ai Segretari alle Finanze Marco Gatti e al Lavoro Alessandro Bevitori, comunicando il ritorno in piazza martedì in concomitanza con la ripresa dei lavori della Commissione Finanze, informazione del resto già nota.

Al tavolo l'imbarazzo è palpabile: l'incontro era stato convocato dalla politica per proseguire il confronto sull'IGR con riferimento alla Smac, ma le tre sigle hanno reiterato le loro richieste di modifica su lavoratori frontalieri e tutela dei redditi medio-bassi, i due nodi principali che vanno sciolti – avvertono – se si vogliono evitare altre proteste. Perché una cosa è certa, Csdl, Cdls e Usl non hanno alcuna intenzione di cedere e annunciano ulteriori iniziative anche dopo martedì prossimo se il Governo resterà fermo sulle proprie posizioni.

Quanto a quella che definiscono “timida apertura” di oggi da una parte della maggioranza, “vogliamo i fatti - affermano - non dichiarazioni di buona volontà”. Nessuna intenzione, però, di interrompere il dialogo. Concetto ribadito anche dalla maggioranza, riunitasi poco dopo. Serpeggia però la delusione: c'è chi sperava che l'aver accolto buona parte delle richieste del sindacato potesse evitare una nuova manifestazione. Il confronto, dunque, prosegue, e le forze di Governo tornano ad assicurare che i punti su cui è stato raggiunto l'accordo verranno messi nero su bianco – sotto forma di emendamenti – per essere portati in Consiglio Grande e Generale in sede di seconda lettura. A tal proposito garantiscono le 39 firme necessarie per modificare il testo che verrà approvato in Commissione. Che a questo punto riprenderà da dove aveva lasciato, con la protesta fuori da Palazzo. Restano ancora da votare 25 articoli.







