RIFORMA IGR IGR: verso un nuovo sciopero, ma il dialogo prosegue Prima l'incontro dei sindacati con maggioranza e Governo, poi con la Reggenza. Ulteriori iniziative anche dopo martedì. Chiederanno anche la verifica, da parte delle Istituzioni UE, della compatibilità della Riforma con le 4 libertà fondamentali

Dopo aver proclamato lo sciopero generale al termine dell'Attivo dei Quadri, questa mattina Csdl, Cdls e Usl hanno ribadito i propri punti fermi alla maggioranza e ai Segretari alle Finanze Marco Gatti e al Lavoro Alessandro Bevitori, comunicando il ritorno in piazza martedì in concomitanza con la ripresa dei lavori della Commissione Finanze, informazione del resto già nota.

Al tavolo l'imbarazzo è palpabile, tanto che in una nota le tre sigle scrivono di aver “percepito lo sconcerto”: l'incontro era stato convocato dalla politica per proseguire il confronto sull'IGR con riferimento alla Smac, ma le tre sigle hanno reiterato le loro richieste di modifica su lavoratori frontalieri e tutela dei redditi medio-bassi, i due nodi principali che vanno sciolti – avvertono – se si vogliono evitare altre proteste. Perché una cosa è certa, Csdl, Cdls e Usl non hanno alcuna intenzione di cedere, e annunciano ulteriori iniziative dopo martedì se il Governo resterà fermo sulle proprie posizioni. Non è tutto: chiederanno un incontro con il Segretario agli Esteri Beccari, dato che alla firma dell’Accordo di Associazione una nota sindacale solleciterà la verifica, da parte delle Istituzioni UE, della compatibilità della riforma con le 4 libertà fondamentali, sia sulla disparità di trattamento fiscale in base alla residenza, sia sull’obbligo di spendere in territorio per ridurre l’impatto delle imposte. "Una eventuale procedura d’infrazione da parte della Commissione UE – avvertono - sarebbe il peggior avvio di una fase cruciale per il futuro del Paese".

Quanto a quella che definiscono “timida apertura” di oggi da una parte della maggioranza, “vogliamo i fatti - affermano - non dichiarazioni di buona volontà”. Questa mattina hanno portato le loro istanze anche all'attenzione dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, da cui è arrivato l’invito – raccolto dai sindacati - a tenere aperto il canale del dialogo e proseguire il confronto. Neanche la maggioranza, riunitasi poco dopo, vuole interromperlo. Serpeggia però la delusione: c'è chi sperava che l'aver accolto buona parte delle richieste potesse evitare una nuova manifestazione.

Le forze di Governo tornano ad assicurare che i punti su cui è stato raggiunto l'accordo verranno messi nero su bianco – sotto forma di emendamenti – per essere portati in Consiglio Grande e Generale in sede di seconda lettura. A tal proposito garantiscono le 39 firme necessarie per modificare il testo che verrà approvato in Commissione. Che a questo punto riprenderà da dove aveva lasciato, con la protesta fuori da Palazzo. Restano ancora da votare 25 articoli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: