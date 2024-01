Il 2024 per Montegiardino, Rinaldi: "Completeremo lavori pubblici avviati nel 2023" Oltre alle infrastrutture, spiega il Capitano di Castello, "dovremo recuperare le sinergie con associazioni, gruppi e scuole"

Il nuovo anno per Montegiardino sarà caratterizzato da una serie di lavori pubblici. A fare il punto sui progetti per il 2024 è il Capitano Giacomo Rinaldi. "Porteremo a termine quello che è stato avviato nel 2023 - spiega - infatti dovremo completare il passaggio pedonale piazza-scuole". Poi la seconda fase di interventi per la nuova illuminazione led del parco Le Stradelle, insieme al recupero di un piccolo immobile del centro storico in collaborazione con l'Iss, così da restituirlo alla cittadinanza. "Un altro progetto che nel 2024 dovrebbe vedere l'avvio e, forse, anche la fine - anticipa il Capitano - è il campetto polifunzionale all'interno del parco del plesso scolastico" e non solo. Sullo sfondo resta l'obiettivo di realizzare un parcheggio per liberare il centro storico dalle auto. "Particolare attenzione alle infrastrutture - dice Rinaldi - ma dovremo recuperare le sinergie con le associazioni, i gruppi e le scuole".

Nel video l'intervista a Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello Montegiardino

