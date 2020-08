Il 'Buon Ferragosto' di Rf: “Ed intanto la liquidità bancaria non è arrivata”

Repubblica Futura, tramite la reiterazione del 'Buon Ferragosto', in una nota passa in rassegna quelle che ritiene le mancanze del governo. Lo augura, dunque, a chi “lavora senza sosta per cacciare con infamia uno dei giudici del conto Mazzini”; alla presidente di Banca Centrale “che chiede di perseguire un giudice perché ha fatto il suo lavoro”, al Segretario di Stato che chiede, tramite la Commissione Giustizia, “la testa dell'odiato magistrato”. Ed intanto, rileva, la liquidità bancaria non è arrivata. È invece tornato alle leve del potere – fa notare RF – chi è stato contestato negli ultimi dieci anni.



