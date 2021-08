Il candidato sindaco per il centrosinistra Jamil Sadegholvaad ha inaugurato la sede e il manifesto elettorale

Verso le amministrative di Rimini. Il candidato sindaco per il centrosinistra Jamil Sadegholvaad ha inaugurato la sede e manifesto elettorale, annunciando le forze politiche che lo sostengono. 'È già domani' lo slogan-manifesto che riassume le sfaccettature della città ad accompagnare la corsa elettorale di Jamil Sadegholvaad verso le amministrative, che tra una cinquantina di giorni decreteranno il nuovo sindaco di Rimini. L'attuale assessore comunale alla Sicurezza, legalità e Attività economiche sottolinea l'esperienza maturata con la giunta uscente, garanzia di continuità, e gli obiettivi che si pone senza perdere tempo, come suggerisce il 'claim' della campagna, interpretando bisogni nuovi che la pandemia ha reso evidenti: attenzione alle giovani famiglie con ipotesi gratuità a seconda di ISEE dell'asilo nido, piano parcheggi, lavori al parco del mare, sicurezza con un bando per assumere subito almeno altri 30 agenti di polizia locale.

Una corsa che l'esponente del Pd vivrà a fianco della candidata al ruolo di vicesindaca, Chiara Bellini. Della coalizione del centrosinistra a sostegno di Sadegholvaad fanno parte il Partito Democratico, Rimini Coraggiosa, Europa Verde, Italia viva, Azione, +Europa, Volt, Partito Socialista, Rimini Futura e Lista Jamil “E' già domani”. Jamil Sadegholvaad ha parlato della sua idea di città davanti alle tante persone raccolte sotto la vecchia pescheria, dove mantenere il distanziamento era impossibile. Sugli altri candidati: “il candidato di centrodestra non ha conoscenza approfondita di Rimini e la scelta di Gloria Lisi, fresca di accordo con i 5 Stelle, “è incomprensibile ma le auguro buon lavoro” .

Nel video l'intervista a Jamil Sadegholvaad, candidato sindaco centrosinistra.