TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:37 La 'Matrice' per l'Intelligenza Artificiale di oggi 12:25 Tragedia ferroviaria a Toledo: almeno 64 morti nello scontro tra due treni ad alta velocità 12:22 Onorificenza a Guerrini e Prusak: i complimenti di Pedini Amati, Fabbri e Valli 12:15 Merendino: "Sensazioni positive, anche se la partita si è complicata su un nostro errore" Antonioli: "Ci è mancato un pizzico di fortuna, ma i ragazzi stanno crescendo" 12:09 Antenna telefonia mobile: lettere aperta del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per verificare una nuova collocazione 12:01 Onorificenza di Sant'Agata ai piloti Guerrini e Prusak: San Marino sul tetto del mondo nell'Ecorally 10:13 Conferita l’Onorificenza di Sant’Agata ai piloti Guido Guerrini e Artur Prusak, Campioni del Mondo FAMS 08:54 Attesa per l'ultima manovra di bilancio del governo Meloni
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Il caso Dml 'contro' Michela Pelliccioni torna in Ufficio di Presidenza

L'organismo non ha ancora preso una decisione in merito, ma nelle ultime riunioni l'orientamento era di garantire la tutela legale alla consigliera

26 ott 2026
Il caso Dml 'contro' Michela Pelliccioni torna in Ufficio di Presidenza

Il caso Domani Motus Liberi 'contro' Michela Pelliccioni di nuovo al centro dell'Ufficio di Presidenza. Il tema è stato trattato anche lunedì 26 ottobre, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio. La vicenda, lo ricordiamo, è relativa al risarcimento danni fino a 50mila euro chiesto, in sede civile, da Dml alla sua ex consigliera per non aver rispettato il principio del vincolo di mandato, previsto nello statuto del partito ma non esplicitamente dall'ordinamento sammarinese. Un caso destinato a fare scuola che sta avendo effetti anche sul piano politico. L'Ufficio di Presidenza, per quanto gli compete, non è ancora arrivato a una decisione, ma l'orientamento delle scorse riunioni era quello di garantire la tutela legale alla consigliera. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica