Il caso Dml 'contro' Michela Pelliccioni torna in Ufficio di Presidenza

Il caso Domani Motus Liberi 'contro' Michela Pelliccioni di nuovo al centro dell'Ufficio di Presidenza. Il tema è stato trattato anche lunedì 26 ottobre, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio. La vicenda, lo ricordiamo, è relativa al risarcimento danni fino a 50mila euro chiesto, in sede civile, da Dml alla sua ex consigliera per non aver rispettato il principio del vincolo di mandato, previsto nello statuto del partito ma non esplicitamente dall'ordinamento sammarinese. Un caso destinato a fare scuola che sta avendo effetti anche sul piano politico. L'Ufficio di Presidenza, per quanto gli compete, non è ancora arrivato a una decisione, ma l'orientamento delle scorse riunioni era quello di garantire la tutela legale alla consigliera.







