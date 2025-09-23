Il Collegio Garante boccia il quesito referendario sull'UE presentato dal Comitato dei CapiFamiglia Firme insufficienti e quesito non conforme le ragioni dello stop. Nel testo, chiari riferimenti al fatto che un referendum propositivo sia ammissibile solo "per scelte ancora da compiere"

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha fermato il referendum sull’accordo di associazione tra San Marino e l’Unione Europea. Con la sentenza n. 5 del 22 settembre 2025, i giudici hanno dichiarato irricevibile il quesito presentato dal Comitato dei “CapiFamiglia”. Il testo sottoposto al vaglio chiedeva ai cittadini se la Repubblica dovesse proseguire nel percorso di adesione all’accordo di associazione con l’UE, accettando le quattro libertà fondamentali, fino alla sottoscrizione e ratifica dell’intesa.

La bocciatura è arrivata innanzitutto per motivi formali. L’Ufficio Elettorale ha infatti rilevato che solo 59 delle firme presentate risultavano valide, a fronte delle 60 minime richieste dalla legge per poter sottoporre quesiti referendari. Alcune sottoscrizioni non erano autenticate, altre riportavano dati incompleti o inesatti, come la sezione elettorale, il Castello di residenza o gli estremi anagrafici.

Il Collegio ha però precisato nella sentenza che, anche se il numero di firmatari fosse stato raggiunto, il referendum non avrebbe comunque potuto svolgersi. Il quesito, infatti, non indicava in modo chiaro "principi e criteri da sottoporre al voto popolare", ma si riferiva direttamente a "un testo già negoziato e in via di definizione". Secondo i giudici, un referendum propositivo o di indirizzo è ammissibile solo se serve a orientare scelte ancora da compiere in politica estera, non per confermare o bloccare accordi già pronti per la firma. In questi casi resta percorribile solo l’ipotesi di un referendum confermativo sulla legge di ratifica.

Durissima la reazione del Comitato promotore. In una nota, i “CapiFamiglia” parlano di decisione che “lascia senza fiato e piena di indignazione gran parte della comunità sammarinese”. Secondo il gruppo, il Collegio avrebbe motivato il diniego con “inesistenti motivi giuridici”, limitando la democrazia partecipativa e la voce dei cittadini. Le irregolarità contestate sarebbero “errori veniali”, corretti nella stessa giornata di udienza dal notaio, come consentito dalla legge.

“È inaccettabile – si legge nella presa di posizione – che i cittadini di San Marino vengano privati del diritto di esprimersi sul loro futuro. La democrazia non può essere limitata da tecnicismi politici o errori minori”. Il Comitato invita quindi la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica di giovedì 25 settembre alle 20.30 a Borgo Maggiore, nella sala dell’ex International, dove si discuterà della ripresentazione del quesito referendario e si organizzeranno le iniziative di protesta previste per il 1° ottobre, in concomitanza con la visita del Commissario europeo Maroš Šefčovič.

