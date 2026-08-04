Il Comites incontra Futuro Nazionale sui nodi del frontalierato Il partito di Vannacci si struttura, anche nel circondario

Comites San Marino allarga il confronto, a coprire l'intero ventaglio delle forze politiche, anche in vista delle prossime elezioni in Italia. Dialogo aperto con i referenti del territorio limitrofo di Futuro Nazionale, sui temi di interesse comune e che da tempo richiedono soluzione. “Vogliamo accelerare i tempi – spiega il Presidente del Comites, Alessandro Amadei – vogliamo ulteriormente porre sotto i riflettori le questioni che riguardano i frontalieri e gli italiani all'estero, in particolar modo, la doppia imposizione a carico dei pensionati frontalieri, che è un problema che da troppo tempo sta sul tavolo della politica e ancora non è risolto”.

In passato lavoratore frontaliere, ora Consigliere Comunale di Montefiore Conca e dell'Unione Valconca, Simone Mazzi ben conosce i problemi dei lavoratori che vengono da fuori confine, soprattutto del riminese. In testa, la doppia imposizione fiscale, non solo quella a carico dei pensionati, istanze per le quali promette un impegno concreto “Le famiglie ci chiedono di poter intervenire – dice -. Porteremo queste istanze direttamente alla Segreteria Nazionale, chiederemo di aprire dei tavoli istituzionali e dalla prossima legislatura – perché siamo certi che Futuro Nazionale entrerà a pieno titolo all'interno della Camera dei Deputati e dei senatori - porteremo le nostre istanze a tutela e a garanzia dei lavoratori frontalieri italiani”.

Certo di una rappresentanza forte nella prossima legislatura per Futuro Nazionale, una realtà neonata che cresce nel consenso a livello nazionale. Al lavoro, per radicarsi e strutturarsi, anche nei territori. “Sta crescendo molto bene, assolutamente sì, anche nella provincia di Rimini - spiega Mazzi - siamo arrivati su tutto il territorio nazionale a quasi 2.000 Comitati Costituenti. A Rimini abbiamo Bellaria e Igea Marina, abbiamo tre Comitati Costituenti a Rimini, ne abbiamo un altro a Riccione e ne stiamo aprendo un altro all'interno della Valconca. Si sta strutturando molto bene e abbiamo un consenso molto importante da parte dei cittadini”.

Nel video, le interviste ad Alessandro Amadei, Presidente Comites San Marino e a Simone Mazzi, Referente Comitato Costituente Futuro Nazionale – Rimini 1596



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