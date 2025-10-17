Il Comites incontra “Italia Viva”: Europa e frontalieri al centro del confronto

Il Comites San Marino prosegue il suo ciclo di incontri con i partiti italiani. Confronto con Italia Viva: "Incontriamo il gruppo provinciale - evidenzia Alessandro Amadei, presidente Comites - che comprende anche una sezione di San Marino, quindi abbiamo un partito italiano che ha una sezione anche a San Marino a riprova che la politica italiana, l'Italia, è attenta alle questioni sammarinesi".

Presente all'incontro il presidente provinciale di Italia Viva, Fabio Ubaldi, insieme al presidente dell'Associazione Frontalieri Italia San Marino Massimo Ceccaroli. “Tanti aspetti su cui confrontarsi – sottolinea Ubaldi – ma siamo qui soprattutto in ascolto”. Molto caro al partito il tema Europa e il percorso di Associazione che San Marino sta ultimando.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Amadei (Presidente Comites San Marino) e Fabio Ubaldi (Presidente provinciale Italia Viva)











