Il Comites sollecita una soluzione: pronto un ddl di Forza Italia

Il Comites San Marino tiene alta l'attenzione sul problema innescato dalla norma introdotta dal Decreto Sicurezza. Il Presidente Diego Renzi e il Vice Presidente Alessandro Amadei incontrano il Senatore di Forza Italia, Antonio Barboni per sollecitare una soluzione. Assente per ragioni familiari il collega Raffaele Fantetti. Residente da anni a Rimini e profondamente radicato sul territorio, Barboni annuncia da parte di Forza Italia la presentazione di un disegno di legge che nella sostanza mira ad estendere le esenzioni previste per i Paesi membri Ue e nello Spazio Economico Europeo anche a San Marino. “Ddl che subito dopo Pasqua – assicura – sarà nella disponibilità della Commissione parlamentare preposta”. Presente all'incontro Alessandro Ceriani, Presidente dell'Ufficio Mobile Consumatori, il quale ha sottolineato, facendosi portavoce delle istanze provenienti dalle zone limitrofe alla Repubblica, come la situazione stia impattando negativamente sulle tasche di cittadini che di certo non rientrano in fasce di reddito alte. “Questo decreto ha messo in difficoltà la povera gente” - concorda Renzi. “La nostra proposta – aggiunge Ceriani – è di collaborare strettamente con il Comitato e coordinare gli sforzi”, affidandosi all'impegno di politici attenti alle problematiche del territorio come Barboni.

Alcuni dettagli sul ddl presentato da Forza Italia e il suo iter nell'intervista al Senatore Antonio Barboni.