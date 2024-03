ITALIA - SAN MARINO Il commiato dell'Ambasciatore Mercuri, "facilitatore nei rapporti bilaterali" Termina il mandato diplomatico sul Titano dell'Altoplenipotenziario, oggi in visita di congedo a Palazzo Begni, dal Segretario agli Esteri Luca Beccari. A seguire l'udienza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina

La data ufficiale del commiato, il prossimo 1° aprile: la partecipazione alla cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti, in qualità di Vice Decano del Corpo diplomatico sarà l'ultimo impegno istituzionale a San Marino dell'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri, ma già oggi in visita di congedo a Palazzo Begni accompagnato dall'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga Mercuri.

Dal 21 settembre 2020, giorno di presentazione delle lettere credenziali in piena pandemia, ad oggi un susseguirsi di accadimenti, di carattere interno e geopolitico, nel corso dei quali l'Ambasciatore Mercuri non ha mai mancato di rendersi “interlocutore privilegiato e fedele interprete delle istanze sammarinesi” presso le istituzioni italiane. Questa è la sua ultima missione all'estero nell'arco di 40 anni di carriera diplomatica.

Impegno e dedizione per il costante rilancio delle relazioni bilaterali grazie ad un lavoro sinergico orientato al superamento di vecchie e nuove criticità con un approccio che ha sempre tenuto in considerazione il percorso di San Marino verso l'Accordo di Associazione all'Unione europea. Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ringrazia l'Alto Plenipotenziario e consorte anche per la loro capacità di integrazione assoluta nel tessuto sociale sammarinese stimolando la comunità con molteplici iniziative culturali.

A Palazzo l'udienza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, l'omaggio del Governo, il saluto delle autorità civili e militari, di quanti in questi tre anni e mezzo di incarico, hanno intrattenuto collaborazioni e contatti assidui con l'Ambasciata ai vari livelli. E' ancora il Segretario Beccari a sottolineare le numerose iniziative portate avanti sul piano diplomatico, con all'apice la visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, “il momento più alto di questo comune itinerario”, così l'Ambasciatore nel suo discorso, incentrato sui caratteri prevalenti dell'esercizio della democrazia di cui la Repubblica è maestra.

Mercuri, “punto di riferimento autorevole, non solo nella gestione dei rapporti bilaterali”, per la Reggenza, “rapporti che si sono significativamente rafforzati nel corso del Suo mandato. Un operato distintivo, sempre attento a valorizzare risorse e potenzialità del Paese”.

Ultimo atto, il conferimento all'Ambasciatore Mercuri dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di San Marino e alla Professoressa Fadiga l'Onorificenza di Cavaliere Grande Ufficiale dell'Ordine Equestre di San Marino.

Nel video le interviste a Sergio Mercuri, Ambasciatore d'Italia a San Marino e Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri

