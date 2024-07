Il confronto fra generazioni nel 28 luglio di Libera Il collegamento in diretta al Tg San Marino di Mauro Torresi che intervista il capogruppo Giuseppe Maria Morganti ed Erica Valentini di Generazione Libera

Libera celebra il 28 luglio, anniversario della caduta del Fascismo, con due serate di appuntamenti politici e di intrattenimento, per ragionare insieme sul valore della libertà ieri e oggi. Una delle chiavi di lettura, infatti, è il confronto tra generazioni, insieme alle riflessioni sulle guerre in corso, come quella in Medio Oriente. Al Parco Ausa questa sera e domani sera momenti di approfondimenti politico e, in parallelo, divertimento, con comici, musica e ballo. Partecipano anche gli alleati di Ps e Psd.

Si parte stasera appunto con “generazioni a confronto”: i giovani e i meno giovani dialogheranno per trovare insieme una visione per il Paese. Domani invece il dibattito sulla sinistra, tra storia e futuro.

Nel video il collegamento in diretta al Tg San Marino di Mauro Torresi che intervista Giuseppe Maria Morganti (capogruppo di Libera) ed Erica Valentini (Generazione Libera)

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: