Il Congresso approva un codice di condotta per i membri di governo. Concorso come metodo di reclutamento per i docenti

Conferenza stampa settimanale per il Congresso di Stato con i Segretari agli Interni Tonnini e all'Istruzione Belluzzi. Partendo dall'analisi del report del GRECO il Segretario Tonnini annuncia che nell'ultima riunione il Congresso ha adottato un codice di condotta per i membri di governo. La Tonnini ricorda come il Consiglio avesse dato mandato in questo senso al Congresso dopo che, lo scorso marzo, era stato approvato proprio un codice di condotta per tutti i Consiglieri. “Quello che stiamo facendo – dice Tonnini – dimostra nei fatti la volontà di intraprendere un percorso di trasparenza”.

In settimana anche la sottoscrizione degli accordi di stabilizzazione del settore pubblico allargato. Accordo atteso da molti anni – sottolinea il Segretario agli Interni – frutto del lavoro di molti mesi di lavoro sia della politica che dei sindacati e dei tecnici. Tassello importante per la PA perchè si inserisce in un percorso sulla gestione più tendente al merito. L'accordo nei suoi allegati prevede due importanti novità: da una parte l'introduzione di strumenti utili per una revisione del quadro normativo e retributivo dei dipendenti pubblici; inoltre introduce il concorso come metodo di reclutamento anche per la scuola.

Novità approfondita dal Segretario Belluzzi che spiega come verrà definito un percorso che, anche attraverso una fase di concorso, vedrà protagonisti i docenti. Gli obbiettivi primari sono avere anche per la scuola modalità di reclutamento come il resto della PA, ma soprattutto puntare ad avere una tensione alla miglior qualifica professionale possibile per i docenti, dai quali dipende la qualità della scuola sammarinese. Belluzzi anticipa che arriverà un accordo specifico dettagliato.