Il Congresso di Stato fa il punto su riforme e Accordo Ue: "Pronti al rilancio del Paese"

Il Congresso di Stato ripercorre gli effetti delle riforme approvate o in corso di approvazione e fa il punto sull'Accordo di Associazione con l’Ue. Il primo a prendere la parola è il Segretario agli Esteri Luca Beccari: ci sono più progettualità strategiche sovrapposte come raramente accaduto – sottolinea -. La riforma Igr ha già creato la base strutturale, ora si passa alla fase operativa legata al bilancio. E poi Riforma Icee e percorso di integrazione europea.

Si concentra su quest'ultimo e sulle prossime tappe: venerdì la Commissione Esteri, l'incontro a Bruxelles con il presidente del Consiglio europeo Costa e la prossima settimana un dibattito in Consiglio per definire le strategie di adeguamento ai criteri europei. Sul nodo ancora aperto dell’accordo — la scelta tra competenza esclusiva o mista — Beccari ha chiarito che la decisione spetta al Consiglio europeo. La maggior parte dei Paesi è favorevole alla competenza esclusiva, che permetterebbe una ratifica solo europea. La Francia, in una lettera ad Andorra e San Marino, rende nota la sua preferenza per la competenza mista su alcune materie fiscali. In ogni caso, gli effetti dell’accordo si vedranno già dal 2026.

"Per San Marino non cambia la natura mista o esclusiva - spiega Beccari -, perché è semplicemente un binario diverso di ratifica, ma che in entrambe le opzioni permetterà un'entrata in vigore. Quindi una prima produzione di effetti dell'accordo a partire dalla primavera 2026: con una ratifica piena, cioè definitiva, o con una entrata in vigore provvisoria e una ratifica che si perfezionerà dopo. Diverso per Andorra, che da quello che ho capito, invece, ha un problema di applicazione delle entrate in vigore provvisore".

Il Segretario al Territorio Matteo Ciacci annuncia una serata pubblica il 20 novembre sull'Accordo di Associazione. Il 2026 – spiega - sarà un anno decisivo in cui San Marino rinnoverà parte del proprio debito estero. La riduzione degli interessi sul debito, risultato delle riforme già avviate, libererà risorse significative da reinvestire in sviluppo, infrastrutture e politiche sociali.

Tutto ciò è possibile anche grazie al miglioramento del rating, aggiunge il segretario agli Interni Andrea Belluzzi. Esprime soddisfazione per la Riforma Icee, arrivata alla seconda lettura e necessaria per riequilibrare i sostegni verso chi ne ha più bisogno.

Per il segretario all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini l'Accordo di Associazione è la grande eredità politica della legislatura. Al lavoro sul decreto che riguarda il corpo docente: ricorda come la valutazione degli insegnanti sia fondamentale, vista la responsabilità morale che comporta educare le nuove generazioni.

Nel video l'intervista a Luca Beccari (segretario agli Esteri)







