Il Congresso di Stato replica al TG1: "Servizio ricco di luoghi comuni, imprecisioni e scorrettezze".

Il Congresso di Stato in una nota commenta il servizio che il TG1 ha dedicato ieri sera a San Marino, a firma di Alessio Zucchini. "Il giornalista - si legge nella nota - confeziona un servizio ricco di luoghi comuni, imprecisioni e scorrettezze, per il quale sfrutta il facile strumento della telecamera nascosta e intervista ragazzi particolarmente esuberanti per ottenere risposte da sketch comico poi riutilizzati per screditare le scelte sammarinesi". "Esilarante", prosegue la nota, "sentire paragonare San Marino a Ibiza".



Il congresso giudica "discutibili" i metodi scelti per raccontare le normative della repubblica, ma "inaccettabili le strumentalizzazioni dei dati del contagio". Il governo ricorda che al 5 novembre i positivi in territorio erano 247 e "non oltre 1000 come vuol fare intendere il servizio, che mistifica la realtà utilizzando il dato dei contagiati da inizio emergenza, dato che, come noto, comprende anche 800 guariti".

Giudicata "inaccettabile" anche l'utilizzo dell'immagine di un'ambulanza dell'ospedale, "impegnata in un servizio di pronto intervento che nulla aveva a che fare con l’emergenza da Covid-19, eventualità che sarebbe stato facile verificare".

