Il Congresso di Stato si riunisce lunedì dopo le voci di dimissioni del Segretario Ciavatta

Domani nuovi impegni per la politica: prevista la riunione del Congresso di Stato, dopo le voci insistenti sulle dimissioni del segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, che non aveva confermato né smentito le voci. Al centro dei lavori, si prevede, anche un nuovo decreto delegato sul lavoro autonomo proposto dal segretario all'Industria Fabio Righi. L'obiettivo è definire questo genere di lavoro nell'ordinamento e semplificare le procedure e le modalità di avvio delle nuove attività, con costi minori. Riguarderà mestieri come, ad esempio, i social media manager, i blogger o i meccanici specializzati. Sul testo è già avvenuto il confronto con maggioranza e opposizione.