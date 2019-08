Il Congresso di Stato torna a riunirsi dopo il Ferragosto: al centro le cose "da fare"

Il Congresso di Stato torna a riunirsi dopo la pausa di Ferragosto. I Segretari hanno fatto il punto della situazione e ragionato sul lavoro da fare. Un confronto, quindi, sull'azione politica del Governo e, come spiegano dallo stesso esecutivo, sui “temi sui quali impegnarsi già dalle prossime settimane". Al centro ci sono le questioni di sempre: riforme da portare a compimento e percorso di associazione all'Unione europea. Nessun commento, al momento, alle dichiarazioni dell'alleato Matteo Ciacci, di Civico10, che alla Festa dell'Amicizia aveva suggerito di "ridare la parola ai cittadini” in mancanza di “tavoli di confronto”, ovvero di convergenze politiche più ampie della sola maggioranza, per affrontare le prossime "sfide".