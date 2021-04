GOVERNO Il Congresso di Stato torna in presenza a Palazzo Begni dopo mesi di riunioni da remoto Bilancio positivo su andamento della pandemia e campagna vaccinale. Appello alla cittadinanza per le prenotazioni

Dopo diversi mesi di riunioni da remoto via web, causa pandemia, oggi il Congresso di Stato si è tenuto in presenza a Palazzo Begni. Tra gli argomenti dibattuti le vaccinazioni che stanno procedendo a buon ritmo contestualmente ad una evoluzione positiva del quadro pandemico. La disponibilità di dosi Sputnik e Pfizer è adeguata per arrivare ad ottimi livelli di immunizzazione della popolazione residente entro il mese di maggio e procedere quindi con la ripartenza ma – dichiara il Segretario di Stato Federico Pedini Amati - “l'andamento delle prenotazioni sta rallentando. Per questa ragione il messaggio chiaro e lo stimolo che vogliamo lanciare è un invito, a chi non lo avesse ancora fatto, a prenotare il vaccino”.

