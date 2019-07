Il Consigliere Luca Santolini nominato Relatore Speciale sulle questioni di Disinformazione e Propaganda

Luca Santolini, Consigliere di Civico 10, è stato nominato Relatore Speciale sulle questioni di Disinformazione e Propaganda, dall’Assemblea Parlamentare dell’Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Si tratta di un importante riconoscimento per la Repubblica di San Marino che viene chiamata a ricoprire un incarico sulle modalità di lotta alla disinformazione e alle fake news, oggi vera emergenza nell'ambiente mediatico provocando una forte perdita della fiducia, la polarizzazione della vita politica e incomprensione su importanti temi di attualità.

Il presidente dell'Assemblea Osce George Tsereteli, commentando la nomina di Santolini, ha affermato che ha lo scopo di “accogliere favorevolmente l’impegno di San Marino nel panorama internazionale della lotta alla disinformazione, dimostrando che tutti i Paesi membri dell’OSCE, a prescindere dall'estensione territoriale, possono contribuire all'agenda condivisa”.

Nomina accolta con soddisfazione dalla Segreteria Esteri che ricorda l'eco su scala multilaterale prodotta dalla prima edizione della Conferenza di alto livello sulla disinformazione, tenutasi in Repubblica lo scorso 10 maggio. "Un evento di respiro internazionale, - scrive Palazzo Begni - che ha gettato le basi per una serie di iniziative sul tema, sulle quali la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri è tuttora impegnata in stretto collegamento con le Organizzazioni Internazionali".