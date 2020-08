CGG Il Consiglio Grande e Generale torna a Palazzo Pubblico dopo cinque sessioni al Kursaal per l'emergenza Covid La seduta comincia alle 14 e i lavori proseguono fino a venerdì 28 agosto

Il Consiglio Grande e Generale torna a Palazzo Pubblico dopo cinque sessioni al Kursaal per l'emergenza Covid.

Torna a riunirsi il Consiglio Grande e Generale per una sessione che proseguirà fino a venerdì.



La prima novità è che il Consiglio dopo 5 sessioni al Kursaal per l'emergenza Covid, torna a Palazzo Pubblico. Dopo il comma comunicazioni, che si preannuncia acceso come sempre, in esame sei istanze d'arengo. Si dovrà poi procedere con diverse nomine – tra cui i Cda dell'Azienda dei Servizi e dell'Istituto per l'Innovazione -, ci sono 12 decreti in attesa di ratifica e, con procedura d'urgenza, quindi in una sola lettura, è prevista la modifica di alcuni aspetti tecnici della legge elettorale: si tratta sostanzialmente di una riduzioni dei seggi e altri aggiustamenti, per velocizzare ed ottimizzare le procedure della macchina elettorale. In seconda lettura tre progetti di legge, compreso quello per le modifiche del Prg necessarie per la realizzazione del nuovo impianto sportivo a Serravalle, dove attualmente c'è il campo B, ed anche l'ampliamento della zona produttiva ad Acquaviva. Aree che verranno compensate con nuove zone a parco. Al punto 18 dell'ordine del giorno, è previsto poi il comma in seduta segreta con il riferimento del Segretario Ugolini sulle vicende legate alla giustizia ed anche le dimissioni di Iro Belluzzi, dalla Commissione giustizia. Tema sempre caldissimo a San Marino su cui si sono scatenate aspre polemiche anche nelle ultime ore.



