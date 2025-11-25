UFFICIO DI PRESIDENZA Il Consiglio pronto a spostarsi da Palazzo per 6 mesi verso Città o Gualdicciolo Ieri sera l'Ufficio di Presidenza ha fatto il punto in vista dei lavori di ammodernamento della Sala principale di Palazzo Pubblico. Cantiere al via il 2 aprile 2026. La scelta è tra una sala del Kursaal e l'auditorium ex Asset Banca

La sala Titano del centro Kursaal o l'auditorium all'interno dell'ex sede Asset Banca a Gualdicciolo, oggi nella disponibilità di Cassa di Risparmio. Con tutta probabilità, una di queste due sale sarà scelta per ospitare temporaneamente le attività parlamentari di San Marino durante i lavori a Palazzo Pubblico. Per fare il punto della situazione, si è riunito ieri sera l'Ufficio di Presidenza.

La Sala del Consiglio di Palazzo necessita infatti di interventi significativi. Primo tra tutti è il rifacimento dell'impianto tecnologico a supporto delle sedute consiliari, con nuovi pannelli, telecamere, cablaggi e aggiornamenti all’hardware. La tecnologia è ormai obsoleta e per questo da diversi mesi le dirette dei lavori consiliari sono senza immagini. Il progetto predisposto dall'Aaslp prevede anche il restauro della pavimentazione lignea e il rinnovamento degli arredi.

In Ufficio di Presidenza è stato ribadito che i lavori inizieranno il 2 aprile 2026 e terminare entro il 30 settembre, in modo da inaugurare la sala in occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti del 1° ottobre.

Per una decisione definitiva sulla sala che ospiterà il Consiglio, si attendono verifiche tecniche ed economiche da parte dell'Aaslp. Entrambe le soluzioni, infatti, necessitano di interventi di adeguamento prima di poter accogliere i lavori parlamentari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: