Il Consiglio riparte dal PdL su emergenza casa

Consiglio Grande e Generale

C'è un punto su cui tutta la politica converge: la casa è un diritto. Si divide, invece, sulle soluzioni. Se per Governo e maggioranza il pdl nasce dal lavoro di squadra e dà risposte concrete al problema, per il relatore di opposizione Matteo Casali non tiene adeguatamente conto delle peculiarità del mercato immobiliare locale, rischiando di favorire dinamiche speculative e di penalizzare ulteriormente le fasce più deboli. Tra le misure: garanzia dello Stato sui mutui agevolati per i cittadini tra i 18 e i 45 anni; aumento del prestito agevolato per l'acquisto della prima casa fino a 250.000 euro; incentivi fiscali per chi affitta a canone calmierato e bonus ristrutturazione. Il relatore di maggioranza Paolo Crescentini rimarca poi l'importanza della creazione di una banca dati per monitorare gli immobili ultimati e non concessi in locazione o comodato.

“Pur non essendo la panacea” – riconosce il Segretario al Territorio Matteo Ciacci – rappresenta “un primo passo concreto dopo anni di dichiarazioni”. “Siamo certi che un effetto ci sarà e ne discuteremo tra un anno”, commenta Vladimiro Selva, ma tra le fila dell'opposizione restano perplessità anche sul metodo, “carente nella comunicazione” - dice Miriam Farinelli - e con tempi ristretti che “non hanno permesso i necessari approfondimenti”. La mancanza, poi, di dati oggettivi, “rischia di orientare gli sforzi in maniera disordinata ed inefficace”. Plaude, invece, all'approvazione dell'emendamento che introduce la coabitazione intergenerazionale temporanea.

Per Gaetano Troina si sarebbe potuto fare un vero lavoro di squadra approvando i tre distinti progetti di legge al posto di bocciare quelli della minoranza “prendendo qua e là – dice - ciò che piaceva”. Ricorda infatti come le proposte di DML sull'edilizia sovvenzionata fossero calibrate sul caro vita. Per Giovanni Zonzini di Rete “il pdl è insufficiente”, ritenendo servisse una terapia d'urto per un cambio di passo radicale, specie negli affitti. “Questa norma – commenta - doveva propendere più dalla parte di chi non ha casa mentre tutela grandi proprietari”. Ma per Andrea Ugolini del Pdcs il progetto di legge risponde soprattutto alle fasce più vulnerabili, ai giovani e alle famiglie. E si dice ottimista: un mattone alla volta – afferma - si daranno risposte.