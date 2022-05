CGG Il Consiglio riparte dal Riferimento sulla guerra in Ucraina

Domani alle 14,30 la politica torna in aula per la sessione di maggio del Consiglio Grande e Generale. Si riprende dal Riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sul conflitto in Ucraina, a cui seguirà un dibattito. All'esame dell'aula restano anche quattro Progetti di Legge in prima lettura, a partire dalla Nuova disciplina dell’Istituto Giuridico Sammarinese. In esame anche la Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare, la Disciplina in ambito di assistenza alla persona e il Progetto di legge di iniziativa popolare per l'Istituzione di guardie zoofile volontarie.

