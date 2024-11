CGG Il Consiglio riparte dall'atto organizzativo dell'Iss In agenda anche la nomina di presidente e Cda di AASS, AASLP e Poste. La sessione si chiuderà giovedì

Tra i principali temi in agenda, la sanità e le nomine delle Aziende di Stato e San Marino Rtv. Ancora quattro decreti da ratificare e domani mattina la sessione del Consiglio riparte dall'atto organizzativo dell'Istituto Sicurezza Sociale. Tredici gli emendamenti del Governo che sottolinea come il provvedimento contribuisca ad una “nuova visione per migliorare i servizi e rispondere alle mutate necessità della cittadinanza”. Riferimenti anche ad un “nuovo modello gestionale” che potrà prevedere anche il superamento dell’attuale struttura e composizione del Comitato Esecutivo. Oltre a quelli del Governo, in esame 18 emendamenti di Repubblica Futura, otto di Domani Motus Liberi e due di Rete.In agenda anche l'approvazione degli indirizzi generali per il piano sanitario e socio-sanitario 2024-2026, con riflessi sull'ipotesi di costruzione di un nuovo Ospedale in Repubblica.

Tra gli adempimenti più attesi dell'aula, anche la nomina di presidente e Cda dell'Azienda dei Servizi, dell'Azienda dei lavori pubblici e di Poste San Marino Spa. Nel pacchetto “nomine”, inoltre, quella dei tre membri sammarinesi del Consiglio di Amministrazione di San Marino Rtv.

All'ordine del giorno iscritti anche cinque progetti di legge in prima lettura, tra cui la ragionevole durata del processo e due pdl di iniziativa popolare, sul diritto all'oblio oncologico e sulla alienabilità e concessione dei terreni pubblici. In agenda, inoltre, il riferimento del Congresso di Stato sulle azioni di responsabilità attivate per i dissesti bancari, la ratifica di alcuni accordi e convenzioni internazionali e alcuni ordini del giorno in giacenza.

Dunque tanta carne al fuoco, con la possibilità che una parte non irrilevante dei commi all'ordine del giorno restino inevasi, entro i tempi di convocazione dell'aula.

