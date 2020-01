CONSIGLIO Il Consiglio riparte dalla nomina della delegazione Consiliare presso dell'Osce

Il Consiglio riparte dalla nomina della delegazione Consiliare presso dell'Osce.

I lavori del Consiglio riprendono alle 15 con la nomina della delegazione Consiliare dell'Assemblea Parlamentare dell'Osce. La Reggenza ha rinviato il comma ad oggi in via eccezionale dopo l'impasse della scorsa settimana per l'assenza di un parlamentare donna. I tre nomi che comporranno l'organismo sono indicati da Dc, Rete e Libera.

A seguire la nomina della Commissione Elettorale e la ratifica di 35 decreti derivanti dalla passata legislatura. Sia la maggioranza che l'opposizione hanno pronti emendamenti.

E sempre nell'aula di Palazzo Pubblico stanno per giurare davanti ai Capitani Reggenti, al Segretario di Stato agli Affari Interni e alle più alte cariche istituzionali, i membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme nominati dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 gennaio: sono Giuseppe de Vergottini, Kristina Pardalos e Roberto Bin.



