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Il Consiglio riprende dopo l’elezione dei Capitani Reggenti: scontro su inchiesta e “Piano parallelo”

La maggioranza deposita un Progetto di legge per una Commissione d’inchiesta sull’affaire Ente Cassa di Faetano, atteso per aprile.

17 mar 2026
Il Consiglio riprende dopo l’elezione dei Capitani Reggenti: scontro su inchiesta e “Piano parallelo”

Riparte alle 14.00 dal Comma Comunicazioni il Consiglio Grande e Generale, interrotto ieri pomeriggio per l'elezione dei nuovi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. La prima parte del comma ha visto l'Aula infiammarsi  su Commissione d'inchiesta per l'affaire bulgaro, giustizia e rincari dei prezzi con l'appello di diversi Consiglieri per interventi mirati. Sul cosiddetto Piano Parallelo il Segretario Canti ha portato tutti i documenti desecretati in Commissione Giustizia e ne ha chiesto la divulgazione: “Non abbiamo nulla da nascondere” - ha detto.

Ieri intanto la maggioranza ha depositato un Progetto di legge costituzionale per l'istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta su presunte responsabilità politiche e amministrative riguardanti la vendita di partecipazioni dell'Ente Cassa di Faetano alla società San Marino Group e sul cosiddetto “Piano parallelo”. Verrà portato nel Consiglio di aprile con procedura d'urgenza. La volontà politica – sottolinea Massimo Andrea Ugolini del PDCS - è chiara: fare luce sulla vicenda senza interferire con l'attività giudiziaria. Dunque, la Commissione verrà attivata alla fine della fase inquirente, ma con un termine: non oltre il 31 gennaio 2027. 




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