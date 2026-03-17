Il Consiglio riprende dopo l’elezione dei Capitani Reggenti: scontro su inchiesta e “Piano parallelo”

Riparte alle 14.00 dal Comma Comunicazioni il Consiglio Grande e Generale, interrotto ieri pomeriggio per l'elezione dei nuovi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. La prima parte del comma ha visto l'Aula infiammarsi su Commissione d'inchiesta per l'affaire bulgaro, giustizia e rincari dei prezzi con l'appello di diversi Consiglieri per interventi mirati. Sul cosiddetto Piano Parallelo il Segretario Canti ha portato tutti i documenti desecretati in Commissione Giustizia e ne ha chiesto la divulgazione: “Non abbiamo nulla da nascondere” - ha detto.

Ieri intanto la maggioranza ha depositato un Progetto di legge costituzionale per l'istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta su presunte responsabilità politiche e amministrative riguardanti la vendita di partecipazioni dell'Ente Cassa di Faetano alla società San Marino Group e sul cosiddetto “Piano parallelo”. Verrà portato nel Consiglio di aprile con procedura d'urgenza. La volontà politica – sottolinea Massimo Andrea Ugolini del PDCS - è chiara: fare luce sulla vicenda senza interferire con l'attività giudiziaria. Dunque, la Commissione verrà attivata alla fine della fase inquirente, ma con un termine: non oltre il 31 gennaio 2027.







