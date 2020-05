Il Consiglio si concentra su Decreti e Progetti Legge di iniziativa popolare

Il Consiglio si concentra su Decreti e Progetti Legge di iniziativa popolare.

L'emergenza non è finita e il prossimo Consiglio si terrà ancora al Kursaal. I lavori si apriranno martedì e dureranno sei giorni. L'Aula sarà chiamata a ratificare ben 13 decreti, tra cui quelli emanati dal 21 aprile per fronteggiare il Covid, compresi gli interventi in ambito economico a sostegno di famiglie ed imprese e il graduale allentamento delle misure restrittive. In agenda anche quattro Progetti Legge di iniziativa popolare, fra cui il Codice dei beni culturali e paesaggistici, l'Internalizzazione di Poste S.p.A e la modifica della Legge sulle Giunte di Castello.

Vai all'ODG consiliare



File allegati Odg cosiliare

I più letti della settimana: