AULA RISTRUTTURATA Il Consiglio torna a Palazzo Pubblico In esame quattro decreti poi il pdl sul fine vita scaturito dall'iniziativa dell'Associazione Emma Rossi

Dopo sei mesi di trasferimento al Kursaal per consentire gli interventi di ristrutturazione, il Consiglio Grande e Generale torna da domani mattina nella sua sede naturale di Palazzo Pubblico. Una ripresa dei lavori che avrà tra i passaggi più attesi l'esame, in seconda lettura, della legge sul fine vita e sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario, nata da una legge di iniziativa popolare promossa dall'Associazione Emma Rossi. Il provvedimento approderà in Aula dopo la ratifica degli ultimi quattro decreti ancora in elenco, riguardanti tariffe sociali, polizia mortuaria, permessi per funzioni politiche e previdenza, e l'implementazione del sistema Pos Rsm con la nuova applicazione San Marino Pay.

Il pdl sul fine vita punta a colmare un vuoto normativo, riconoscendo il diritto della persona a esprimere in anticipo la propria volontà sui trattamenti sanitari, anche nell'eventualità di non essere più in grado di comunicarla. Il testo, modificato in commissione, introduce anche la Pianificazione Condivisa delle Cure, rafforza il ruolo delle cure palliative e disciplina la nutrizione e l'idratazione artificiali come trattamenti sanitari. Precisa inoltre che la legge non autorizza pratiche di eutanasia o di aiuto al suicidio. Sul testo si è registrata, almeno in parte, una convergenza di fondo ma non un'intesa unanime.

La maggioranza rivendica una legge equilibrata, che non ha stravolto l'impianto originario, ma lo ha integrato con maggiori garanzie cliniche e giuridiche. Di segno critico invece la relazione di minoranza che lamenta l'assenza di un confronto politico adeguato e contesta alcune modifiche, in particolare sulla nutrizione artificiale, sulle tutele dei soggetti più fragili e sul valore delle disposizioni anticipate. In commissione, a giugno, il pdl è stato approvato con 12 voti favorevoli e 3 astensioni, riconducibili a Repubblica Futura e Domani Motus Liberi. Rete, con Emanuele Santi, aveva annunciato il proprio sostegno alla legge, ritirando il progetto alternativo presentato dal suo gruppo, pur contestando alla maggioranza l'assenza di un confronto politico più ampio.

L'Associazione Emma Rossi, attraverso la Presidente Patricia Busignani, ha accolto positivamente il risultato raggiunto in commissione, esprimendo tuttavia amarezza per il mancato voto unanime e per la bocciatura dell'allegato relativo al modulo delle disposizioni anticipate di trattamento. Modulo che dovrà essere predisposto dall'Iss entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

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