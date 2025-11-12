TV LIVE ·
Il Consiglio torna a riunirsi lunedì 17: focus su Bilancio, Icee ed Europa

L'Aula tornerà a parlare di braccata al cinghiale. Un'istanza d'Arengo chiede di ripristinarla

di Monica Fabbri
12 nov 2025

Il Consiglio torna a riunirsi lunedì prossimo, esattamente dieci giorni dopo la chiusura della precedente sessione. L'Aula sarà impegnata per cinque giorni, fino a venerdì 21 novembre, su temi forti come approvazione del Bilancio di Previsione, ICEE e Unione Europea.

Ma procediamo con ordine: dopo il comma comunicazioni e una serie di dimissioni e nomine, il Consiglio riprenderà in mano il comma sulle modifiche dello Statuto di Banca Centrale, in seconda lettura. A seguire la relazione del Dirigente del Tribunale sullo stato della Giustizia per il 2024 e il riferimento della Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali. Entro mercoledì si aprirà il comma – in prima lettura - sui Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2026 e Bilanci Pluriennali 2026/2028.

Ma non è l'unico piatto forte della sessione: a seguire approderà, per l'approvazione finale, l'indicatore della condizione economica per l'equità mentre, venerdì, il Segretario agli Interni relazionerà sulle azioni necessarie a gestire le nuove disposizioni derivanti dall'Accordo di Associazione all'UE in termini di competenze e risorse. Nel rapporto sono presenti anche valutazioni d'impatto e un piano di formazione e aggiornamento normativo mirato.

In agenda anche il progetto di legge qualificata per l'istituzione di una Commissione d'Inchiesta su responsabilità politiche e amministrative riguardo alla gestione di persone condannate per abusi sessuali su minori. 6 i Decreti Delegati, tra cui le modifiche al piano pluriennale di gestione faunistica e venatoria del cinghiale, da ratificare entro dicembre. Proprio una delle 5 istanze d'arengo all'ordine del giorno chiede all'Aula di ripristinare la braccata.




