Il Consiglio torna al Kursaal. Riflettori sul Bilancio di Previsione

Ufficio di Presidenza

Il Consiglio tornerà a riunirsi al Kursaal. Lo ha deciso questa mattina l'Ufficio di Presidenza. Proprio ieri RF, ricordando il focolaio scoppiato in aula nelle scorse settimane, aveva chiesto una sede diversa da quella di Palazzo Pubblico, per proteggere chi vi lavora e i contatti famigliari e le relazioni professionali dei consiglieri. Una decisione, quella di garantire maggiore sicurezza durante le sessioni del parlamento, in linea con gli appelli ai cittadini ad una maggior cautela nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali.





Non passa, invece, la richiesta dell'opposizione di un comma specifico sulla situazione Covid in Repubblica e neppure la proposta, sempre da parte della minoranza, di un riferimento del Segretario alla Sanità senza dibattito. Il tema – è stato deciso – verrà affrontato durante la ratifica dei tre Decreti Legge per il contrasto alla pandemia e a supporto dell'emergenza economica. Riflettori puntati anche sul Bilancio di Previsione che approda in Consiglio in prima lettura. La legge non sarà quindi approvata in una sola sessione con procedura d'urgenza, come richiesto da Repubblica Futura. La sessione durerà tre giorni – da martedì fino a giovedì 3 dicembre - con la possibilità di proseguire oltre le ore 20. Torna anche la giustizia, con la Modifica in seconda lettura della Legge Costituzionale del 30 ottobre 2003, che istituisce un giudice in caso di astensioni o ricusazioni.