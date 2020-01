Il Consiglio torna lunedì con la nomina delegazione Osce

I lavori consiliari si sono conclusi in notturna con il via libera all'Odg della maggioranza su Public Netco. L'aula tornerà a riunirsi lunedì prossimo a partire proprio dal comma 5, quello relativo alla nomina della delegazione presso l'Assemblea Parlamentare dell'Osce. Sulla quale ieri c'è stato un inciampo istituzionale con Dc, Rete e Libera che hanno indicato i loro nomi, senza la prevista presenza femminile: la Reggenza, senza nascondere l'imbarazzo, ha chiesto di posticipare il comma, proposta accolta dall'aula che la voterà prima della nomina della Commissione Elettorale, per poi affrontare i decreti delegati.