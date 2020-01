Il Console Generale degli Stati Uniti sul Titano

Visita sul Titano del Console Generale degli Stati Uniti, Benjamin Wohlauer. Nel colloquio con il Segretario agli Esteri Beccari, il duraturo legame tra i due paesi e l’importanza delle Comunità sammarinesi all’estero e dei doppi cittadini residenti in Repubblica. Analizzati nell'occasione scenari comuni in materia di politica estera, sviluppo economico e tematiche di respiro internazionale. Wohlauer ha poi incontrato i Segretari Gatti, Righi e il Presidente della Commissione Esteri, Paolo Rondelli. Si è discusso di future iniziative per rafforzare la cooperazione economica e culturale.