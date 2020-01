RELAZIONI INTERNAZIONALI Il Console Generale degli Stati Uniti sul Titano

Visita sul Titano del Console Generale degli Stati Uniti, Benjamin Wohlauer. Nel colloquio con il Segretario agli Esteri Beccari, il duraturo legame tra i due paesi e l’importanza delle Comunità sammarinesi all’estero e dei doppi cittadini residenti in Repubblica. Analizzati nell'occasione scenari comuni in materia di politica estera, sviluppo economico e tematiche di respiro internazionale. Wohlauer ha poi incontrato i Segretari Gatti, Righi e il Presidente della Commissione Esteri, Paolo Rondelli. Si è discusso di future iniziative per rafforzare la cooperazione economica e culturale.



