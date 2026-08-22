Il cordoglio del Congresso di Stato per la scomparsa di Matteo Fiorini: "Servitore dello Stato di rara sensibilità"

San Marino piange Matteo Fiorini, ex Capitano Reggente, Segretario di Stato e Consigliere, scomparso a soli 48 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Alla notizia della morte, il Congresso di Stato ha espresso profonda commozione per la prematura scomparsa di una figura che ha ricoperto alcuni dei più importanti incarichi istituzionali della Repubblica. "Un dolore sincero attraversa il Paese", sottolinea il Governo.

Ingegnere di professione, Fiorini aveva affiancato all'attività nel settore privato un lungo impegno nella vita pubblica sammarinese. Nel ricordarlo, il Congresso di Stato sottolinea soprattutto l'equilibrio e il rigore con cui Fiorini aveva affrontato i diversi incarichi pubblici e la compostezza istituzionale dimostrata durante i suoi due mandati alla Reggenza.

Lascia la moglie Marina e la figlia Alice. A loro, insieme ai familiari, il Congresso di Stato ha rivolto "il pensiero profondo, la vicinanza affettuosa e l'abbraccio dell'intero Esecutivo. San Marino perde un servitore dello Stato di rara sensibilità".

Il rosario per Matteo Fiorini si terrà lunedì 24 agosto alle ore 20.30 alla Chiesa di Murata. I funerali saranno celebrati martedì 25 agosto alle ore 10.00 nella Chiesa di Murata.

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