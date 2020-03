EUROPA E ESTERI Il coronavirus cambia l'agenda europea e internazionale di San Marino Intervista al SdS Luca Beccari. Possibile rinvio dell'incontro con Monaco e Andorra del 12 marzo. Resta confermata la tornata negoziale a Bruxelles del 23. Verso lo slittamento la visita del Moneyval. A rischio gli Spring Meetings

L'emergenza coronavirus ridisegna l'agenda europea e internazionale, anche per San Marino. Verso il rinvio o l'annullamento diversi appuntamenti previsti a partire dall'incontro sul Titano con Monaco e Andorra, gli altri due stati stanno negoziando con l'Ue un Accordo di Associazione. L'appuntamento con le delegazioni di Monaco e Andorra è in calendario per il 12 marzo ed era stato organizzato in vista della tornata negoziale a Bruxelles fissata a partire dal 23. Entrambi i piccoli stati hanno avuto, finora, un solo caso a testa di coronavirus, mentre San Marino ne ha molti di più e geograficamente si trova in un'area che ormai, in tutta Europa, a torto o ragione, è percepita a rischio: “Stiamo monitorando l'evolversi della situazione – dichiara il Segretario agli Esteri Luca Beccari – e decideremo tra oggi e domani se confermare l'incontro oppure posticiparlo in coerenza con tutte le misure di prevenzione che stiamo adottando in generale sull'emergenza coronavirus”. L'evoluzione della situazione coronavirus a San Marino e negli altri paesi inciderà anche sull'appuntamento a Bruxelles del 23 per la ripresa dei negoziati con l'Ue: “Per il momento – prosegue Beccari – resta confermato. Abbiamo ricevuto un'agenda di ipotetiche date, non solo per marzo, ma per tutti gli ipotetici incontri che la Commissione intende programmare e ci stiamo organizzando per calendarizzare argomenti e temi di discussione. Anche in questo caso – commenta Beccari – dobbiamo monitorare giorno per giorno la situazione, non solo a San Marino ma più in generale in Europa e non solo. Ci sono infatti diversi meeting internazionali che potrebbero essere sospesi o annullati, come gli Spring Meetings del Fondo Monetario”. Verso lo slittamento inoltre anche il quinto round di valutazione da parte del Moneyval in calendario a San Marino dal 18 al 26 marzo.

sentiamo Luca Beccari, Segretario agli Esteri

