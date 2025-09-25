TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:09 Ancora un ko per il San Marino Calcio 13:03 IGR, confronto serrato con i sindacati tra aperture e nodi da sciogliere 12:24 Le troppo cattive... 11:54 Nascondevano droga nei biberon: quattro misure cautelari da Campobasso a Rimini 07:40 Giorgia Meloni alle Nazioni Unite: "Mosca ha calpestato l'Onu. Israele oltre i limiti" 07:10 Concorso Renata Tebaldi: la presentazione con tutte le novità
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Il Direttivo di Libera spinge per una riforma condivisa

Il partito rimarca come, attraverso un difficile lavoro politico di proposta e mediazione, abbia offerto un contributo significativo affinché il Governo riaprisse un dialogo con i sindacati

di Monica Fabbri
25 set 2025
Il Direttivo di Libera spinge per una riforma condivisa

“Avanti con il dialogo per una riforma condivisa con il Paese”. Il Direttivo di Libera non ha dubbi: “Un partito di sinistra non poteva rimanere indifferente di fronte alla critica costruttiva che si è mossa nei confronti di una riforma che, nell’impianto iniziale, non considerava i principi cui deve ispirarsi ogni intervento in campo fiscale e tributario, salvaguardando l'equità”. Il partito rimarca come, attraverso un difficile lavoro politico di proposta e mediazione, abbia offerto un contributo significativo affinché il Governo riaprisse un dialogo con i sindacati. Il Direttivo ha quindi apprezzato la determinazione con cui Libera si è posta, affinché le proposte dei lavoratori possano trovare spazio nel provvedimento legislativo.

Giudica positivo che la discussione con le Forze Sindacali sia stata suffragata dal rallentamento dei lavori della Commissione Finanze. Nel caso in cui vengano definiti obiettivi in accordo con parte sociali ed economiche, tutti i partiti di maggioranza si sono impegnati a sostenere gli emendamenti, che potranno essere presentati con una maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio. In modo da approvare in seconda lettura un testo di legge condiviso dalla politica e da tutta la società.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica