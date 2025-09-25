RIFORMA IGR Il Direttivo di Libera spinge per una riforma condivisa Il partito rimarca come, attraverso un difficile lavoro politico di proposta e mediazione, abbia offerto un contributo significativo affinché il Governo riaprisse un dialogo con i sindacati

“Avanti con il dialogo per una riforma condivisa con il Paese”. Il Direttivo di Libera non ha dubbi: “Un partito di sinistra non poteva rimanere indifferente di fronte alla critica costruttiva che si è mossa nei confronti di una riforma che, nell’impianto iniziale, non considerava i principi cui deve ispirarsi ogni intervento in campo fiscale e tributario, salvaguardando l'equità”. Il partito rimarca come, attraverso un difficile lavoro politico di proposta e mediazione, abbia offerto un contributo significativo affinché il Governo riaprisse un dialogo con i sindacati. Il Direttivo ha quindi apprezzato la determinazione con cui Libera si è posta, affinché le proposte dei lavoratori possano trovare spazio nel provvedimento legislativo.

Giudica positivo che la discussione con le Forze Sindacali sia stata suffragata dal rallentamento dei lavori della Commissione Finanze. Nel caso in cui vengano definiti obiettivi in accordo con parte sociali ed economiche, tutti i partiti di maggioranza si sono impegnati a sostenere gli emendamenti, che potranno essere presentati con una maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio. In modo da approvare in seconda lettura un testo di legge condiviso dalla politica e da tutta la società.

