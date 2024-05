VISITA UFFICIALE Il direttore generale della Fao Qu Dongyu loda San Marino In mattinata a Palazzo Begni l'incontro con il Segretario di Stato agli Esteri Beccari e il Segretario di Stato al Territorio Canti. A Palazzo Pubblico l'udienza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni

In visita ufficiale a San Marino, oggi, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu che è al secondo mandato alla guida dell'agenzia Onu per l'alimentazione e l'agricoltura. In mattinata a Palazzo Begni ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Segretario di Stato per il territorio Stefano Canti, coi quali si è intrattenuto a colloquio. A seguire il direttore della Fao, accompagnato dai due membri di Governo e dalle rispettive delegazioni, è salito a Palazzo Pubblico dove ha firmato il libro degli ospiti illustri prima dell'udienza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, tenutasi nell'aula del Consiglio Grande e Generale. Il Direttore della Fao, durante gli incontri istituzionali, ha lodato l'attività di San Marino all'interno dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed anche le politiche adottate dalla Repubblica nel promuovere il multilateralismo e i principi dell'Agenda 2030.

“Prima di tutto – dichiara Qu Dongyu – San Marino è un territorio 'green' ed un bellissimo paese con un popolo amichevole. Questa mattina mi sono svegliato molto presto e ho avuto la possibilità di camminare lungo le strade del centro storico: sono veramente rimasto colpito dalla bellezza del territorio. Ho scattato più di 100 fotografie, in poche ore. Sono veramente orgoglioso della Repubblica di San Marino, del suo popolo, dei suoi leader. Mi auguro che la Repubblica di San Marino possa mantenere questa sua storia unica, questa civilizzazione, anche per le prossime generazioni. La Fao vuole rafforzare la collaborazione con la Repubblica di San Marino, con i leader sammarinesi e il popolo sammarinese. San Marino non è un paese di grandi dimensioni ma può svolgere un ruolo importante a livello multilaterale attraverso la Fao e col network globale della Fao”.

Nel servizio l'intervista al Direttore Generale della Fao, Qu Dongyu, al Segretario di Stato Affari Esteri Luca Beccari, al Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti

