Il discorso di inizio mandato dei Capitani Reggenti dà il via al Consiglio di ottobre

Si è aperto questa mattina, alle 9, al Centro Congressi Kursaal, una nuova sessione del Consiglio Grande e Generale di San Marino, con nove giornate di lavori in programma fino al 6 novembre e un'agenda che spazia dai conti pubblici ai diritti civili, fino alle nomine istituzionali.

Ad aprire i lavori il discorso all'aula di inizio mandato dei Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali. Al centro il futuro della Repubblica dopo la firma dell'accordo con l'Unione Europea e l'appello ad intervenire sul caro vita in favore delle famiglie. L'invito è per creare un "patto autentico con i cittadini", che accolga le segnalazioni e le istanze della popolazione.

A seguire, come da prassi, il Comma Comunicazioni, che si preannuncia particolarmente denso sul piano politico. Al centro degli interventi è atteso il confronto sulla firma dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea, avvenuta il 19 ottobre a Bruxelles, e sulle prospettive che si aprono ora per la Repubblica. Tra i temi destinati ad animare il dibattito anche l'operazione "Mani d'oro" della Gdf di Ravenna che coinvolge la Giochi del Titano, sul quale è atteso un riferimento del Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Possibile spazio, inoltre, per la situazione della sanità sammarinese, dopo le polemiche e gli scontri politici delle ultime settimane, con nuovi interventi attesi da maggioranza e opposizione.

Esaurite le Comunicazioni, l'Aula riprenderà l'esame del progetto di legge sugli incentivi all'attività sportiva, per poi affrontare la variazione al bilancio dello Stato e degli enti pubblici per il 2026. Tra i provvedimenti in seconda lettura figura anche la proposta di iniziativa popolare sulle disposizioni anticipate di trattamento e le scelte di cura nel fine vita.

Nutrito il capitolo delle prime letture, con i progetti su violenza e molestie nei luoghi di lavoro, per il quale sarà richiesta la procedura d'urgenza, edilizia sociale, istruzione parentale e riforma dell'accertamento della disabilità. In calendario anche 31 decreti da ratificare, compresi quelli relativi a carburanti e tariffe sociali.

Tra le nomine spicca quella del nuovo comandante della Gendarmeria, per la quale il Governo ha proposto il colonnello dei Carabinieri Paolo Zuccarelli, destinato a succedere a Maurizio Faraone. I lavori si svolgeranno al Kursaal dal 21 al 29 ottobre, per poi tornare a Palazzo Pubblico dal 4 al 6 novembre. Nell'ultima parte della sessione sono previsti anche il dibattito sullo stato della giustizia, le azioni del Governo per la tutela degli interessi dello Stato e il recupero patrimoniale, oltre alle relazioni sulla vicenda degli abusi sessuali sui minori.