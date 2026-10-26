CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Il Generale Zuccarelli nominato all'unanimità al Comando della Gendarmeria Il nuovo Comandante assumerà il ruolo il 19 novembre mentre Faraone manterrà la Direzione Interpol, fino al pensionamento. Simone Maria Pasculli assumerà a febbraio la Direzione della Banda Militare

Il disavanzo pubblico scende dai 13,7 milioni di euro della manovra di fine anno a 7,8 milioni in prima lettura, fino ai 5,6 milioni in assestamento. È il dato principale illustrato dal Segretario alle Finanze Marco Gatti in Consiglio Grande e Generale, presentando anche gli emendamenti alla variazione di bilancio, definita prevalentemente tecnica. Le entrate tributarie aumentano di circa 20 milioni, mentre vengono riviste le spese e ridotti gli interessi passivi.

Stralciata la previsione di convertire 50 milioni di titoli irredimibili della Cassa di Risparmio in titoli di Stato. Resta invece uno stanziamento fino a due milioni di euro per la consulenza legate all’arbitrato internazionale per il caso Bulgaro. Le opposizioni chiedono chiarimenti sull’origine delle maggiori entrate, per distinguere gli effetti della crescita economica da quelli dell’inflazione e della riforma Igr. Repubblica Futura e Domani Motus Liberi contestano l’aumento della spesa corrente, delle consulenze e delle trasferte, lamentando l’assenza di una strategia per ridurre il debito e sostenere lo sviluppo. Rete chiede perché sia stata abbandonata la conversione dei titoli irredimibili.

Sull’arbitrato, diversi gruppi contestano i costi a carico dei contribuenti e chiedono chiarimenti sulle consulenze. Perplessità sui due milioni stanziati arrivano anche da Giuseppe Maria Morganti, di Libera. Dai banchi di maggioranza sottolineato il miglioramento dei conti, l’incremento delle entrate e la riduzione degli interessi sul debito, pur richiamando la necessità di affrontare con attenzione l'intero dossier del debito pubblico.

Oggi in Consiglio Grande e Generale è stata anche una giornata di nomine di rilievo, compresa quella di una figura chiave come il Comandante della Gendarmeria. Al Generale Maurizio Faraone, che ha ricevuto il ringraziamento dell'aula per l'opera svolta, subentrerà Paolo Zuccarelli, proveniente dall'Arma dei Carabinieri, a cui verrà assegnato il Grado di Generale ad una stella. La nomina è stata all'unanimità. Zuccarelli assumerà il ruolo il 19 novembre mentre Faraone manterrà la Direzione Interpol, fino al pensionamento.

Via libera anche alla nomina del maestro Simone Maria Pasculli, classe 1988, a direttore della Banda Militare. Entrerà in carica a febbraio, raccogliendo il testimone dal maestro Stefano Gatta, al quale il Consiglio ha rivolto parole di gratitudine per gli anni dedicati alla guida della banda che ricopre un ruolo di primaria importanza negli appuntamenti istituzionali Effettuate inoltre nomine e sostituzioni nelle commissioni anche per effetto del nuovo regolamento consiliare che prevede la designazione di membri supplenti da parte di ciascun gruppo. Meris Monti confermata alla presidenza della Commissione Nazionale Unesco per un secondo mandato biennale.

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