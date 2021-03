Il Giornale intervista Gatti sui bond di San Marino: "Un successo clamoroso di immagine di fiducia"

Intervista a tutto campo al Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti sull'edizione de Il Giornale di oggi a firma di Stefano Zurlo. Dall'uso dello Sputnik ai Titano bond i temi affrontati dal Segretario che si è detto soddisfatto per la collocazione sul marcato del titolo. "Avevamo bisogno di reperire circa 300 milioni e abbiamo avuto richieste per 1,4 miliardi. Un successo clamoroso di immagine di fiducia" - dichiara Gatti al giornalista Stefano Zurlo. Finora il debito veniva tamponato ricorrendo al sistema creditizio interno. Abbiamo rotto un legame troppo stretto fra banche e Stato".

Gatti spiega che la scelta rientra nel quadro della modernizzazione del sistema finanziario intrapresa negli ultimi anni dal Titano. "Abbiamo raccolto circa 340 milioni e il titolo è stato acquisito riconoscendo agli investitori un tasso annuo del 3,25% contro il 3,75 iniziali" - ha precisato Gatti. Il Segretario alle Finanze ha fatto il punto sulla situazione economica e la riconversione che il Titano sta mettendo in campo con la crescita del comparto industriale e il rilancio del turismo.

Infine il punto sulla scelta di utilizzare lo Sputnik V per avviare la campagna vaccinale. "Ci siamo documentati raccogliendo giudizi positivi a vari livello. Siamo fuori dallo spazio della Ue, e abbiamo deciso di non attendere né l'Ema né l'Aifa, ma di correre, perché non potevamo più permetterci lo stallo su una questione così drammatica per la popolazione e cosi importante per il tessuto economico. Fra qualche settimana, ne siamo convinti, San Marino volterà pagina"- ha concluso.

