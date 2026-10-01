1° OTTOBRE Il giorno dei Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali: le fasi principali della cerimonia Passato e presente si fondono nella ritualità di un protocollo plurisecolare

Un protocollo che viene dal passato, ma parla al presente. Scandisce da secoli la Cerimonia d'Investitura della massima espressione istituzionale del Paese, tenendo insieme la forza della tradizione e la contemporaneità.

Gerardo Giovagnoli e William Casali sono i nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2026 – 1° aprile 2027. Si chiude così il mandato intenso, per coinvolgimento e ricchezza di eventi, assunto da Alice Mina e Vladimiro Selva, con all'apice la visita pastorale memorabile di Papa Leone XIV nella terra di San Marino. Il futuro parla ora soprattutto di Europa con la firma imminente dell'accordo di associazione.

Le celebrazioni si aprono con il consueto Alzabandiera in Piazza della Libertà sottolineato dalle note dell'Inno Nazionale. I corpi militari marciano poi fino a Palazzo Valloni, laddove la schiera dei diplomatici rende omaggio alla Reggenza. Arrivano “i più fervidi voti augurali” dal nuovo Nunzio Apostolico, Mons. Edgar Peña Parra alla sua prima allocuzione sul Titano.

Segue il discorso di ingresso dei Capitani Reggenti pronunciato con fermezza e imperniato attorno a tre direttrici: fronte europeo, sfida tecnologica e cooperazione internazionale.

Dal Valloni il corteo, quindi, si compatta e sfila per le vie del centro storico fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con la Reggenza uscente. Il primo momento di confronto diretto tra le due coppie reggenziali, che insieme salgono, poi, alla Basilica del Santo per la Messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi.

Al termine della funzione, ancora a Palazzo Pubblico per il clou della ritualità. L'orazione della Ministra degli Esteri di Andorra, Imma Tor Faus – introdotta dal Segretario di Stato Luca Beccari - rimarca il forte legame con San Marino, “una storia diversa con sorprendenti parallelismi”. Il giuramento, letto in latino dal Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi, anticipa il culmine: lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino, gesto che accompagna e suggella il passaggio dei poteri tra le due Reggenze.

Si apre così il semestre dei Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali alla guida dello Stato.

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