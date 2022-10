Il giorno dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta: le fasi della Cerimonia

Una mite giornata autunnale saluta l'investitura dei Capitani Reggenti, il punto più alto della vita istituzionale del Paese. Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta salgono alla Suprema Magistratura dello Stato rispettivamente per la seconda e per la prima volta. Succedono ad Oscar Mina e Paolo Rondelli, protagonisti di un semestre denso di impegni ed avvenimenti epocali.

Secondo il protocollo che scandisce i vari momenti della cerimonia, l’Alzabandiera in Piazza della Libertà - accompagnato dalle note dell’Inno sammarinese - dà inizio alle celebrazioni. Il Corteo militare si muove dunque verso Palazzo Valloni, laddove la Reggenza riceverà l'omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato. Poco più di una quarantina di ospiti presenti: a chiudere la schiera delle presentazioni l'oratore ufficiale, Marija Pejčinović Burić, Segretaria Generale del Consiglio d'Europa. Ad accompagnarla, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Quindi l'allocuzione del Decano, il Nunzio Apostolico Monsignor Emil Paul Tscherrig che in tempi di forti tensioni nel contesto globale mette l'accento sull'appartenenza attiva e propositiva alla Comunità internazionale e sul ruolo di garanzia del diritto, come antidoti per affrontare le crisi che attraversano l'attualità. Analisi che la Reggenza, nel discorso di insediamento – quanto mai concreto e lineare – condivide appieno, convinta di come un'azione corale si dimostri più efficace di fronte alle sfide più impattanti sotto il profilo economico e sociale.

Dal Valloni il Corteo poi si ricompone e sfila lungo le contrade del centro storico fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con i Capitani Reggenti uscenti.

Pochi minuti di colloquio tra le coppie reggenziali, insieme per la prima volta, e il Corteo si riforma, procedendo verso la Basilica del Santo per la Messa solenne celebrata da Monsignor Andrea Turazzi.

Al termine del rito religioso, il ritorno a Palazzo Pubblico per l'ufficialità dell'insediamento con il passaggio dei poteri. Pronunciata l’orazione ufficiale, il Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini legge la formula di giuramento in latino. Sancito l'impegno, ecco il fulcro della cerimonia: lo Scambio del collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino. La Repubblica festeggia così i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.