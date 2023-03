CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Il giorno dell'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile - 1° ottobre Ratificato il decreto per l'istituzione della commissione mista per l'Accordo di Associazione all'Ue. Approvato odg per la giornata dei giusti dell'umanità, il 6 marzo di ogni anno

Nel pomeriggio in Consiglio l'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile-1° ottobre. L'aula è convocata per le 17:30. E' previsto il discorso di commiato dei Capitani Reggenti uscenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta e poi l'elezione dei loro successori. Come noto i designati sono Alessandro Scarano del Pdcs ed Adele Tonnini del Movimento Rete. Sarà l'ultimo atto della sessione consiliare di marzo. Nella seduta di ieri sera ratificati tutti i decreti, ad eccezione del 24 che slitta alla prossima sessione così come il progetto di legge in seconda lettura sugli e-sport. Tra i decreti anche quello per l'istituzione della commissione mista per la valorizzazione del processo di integrazione con l'Unione Europea. Sarà composta dai membri della Commissione Affari Esteri e da un rappresentante per ciascuna Associazione di Categoria economica e sociale e ciascun partito o movimento politico candidati alle ultime elezioni generali. Di regola la commissione mista si riunirà una volta al mese. Il Consiglio ha anche approvato l'ordine del giorno per l'istituzione della giornata dei giusti dell'umanità, il 6 marzo di ogni anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: