1° APRILE - 1° OTTOBRE 2024 Il giorno della Reggenza: Alessandro Rossi e Milena Gasperoni salgono alla Suprema Magistratura dello Stato Celebrazioni in coincidenza quest'anno con la Pasquetta. A festeggiare i nuovi Capitani Reggenti anche tanti turisti

Il 1° aprile unisce quest'anno il momento istituzionale più alto della Repubblica alle festività pasquali, le più importanti del calendario liturgico per i Cristiani, poiché si celebra la Resurrezione di Cristo. In un centro storico brulicante di turisti, come è tradizione nel Lunedì dell'Angelo, ha luogo la suggestiva Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Succedono a Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Si apre un semestre sfidante: saranno infatti i Capi di Stato che traghetteranno il Paese verso le Consultazioni elettorali del 9 giugno e si preannuncia decisivo anche per la firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione europea.

E' l'Alzabandiera in Piazza della Libertà a dare avvio alle celebrazioni, accompagnato dalle note dell'Inno nazionale. Il Corteo militare si sposta a Palazzo Valloni dove la Reggenza riceve l'omaggio del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato. Una quarantina i rappresentanti dei Paesi con cui il Titano intrattiene strette relazioni, venuti rallegrarsi per l'avvio dell'Alto mandato. Tra questi l'Oratore ufficiale, il Ministro degli Affari Esteri ed Europei di Malta, Ian Borg a rimarcare il legame profondo tra le due Repubbliche.

Quindi le allocuzioni, l'ultima per il Nunzio Apostolico, Monsignor Emil Paul Tscherrig, Alto plenipotenziario della Santa Sede che oggi si congeda. “Si parla continuamente di violenze, ci spaventano le guerre in corso – ricorda, invitando però “a guardare il bene intorno a noi”, ribaltando così la prospettiva dominante. Dalla Reggenza l'impegno a battersi affinché si affermi il principio di una sempre più concreta cooperazione internazionale per raggiungere obiettivi di pace.

Dal Valloni il Corteo Reggenziale si compatta ma ritarda la sua marcia verso Palazzo Pubblico per un malore accusato da una cittadina soccorsa dal 118 e per fortuna in condizioni non gravi. La Reggenza al passaggio sul Pianello viene quindi accolta da ali di folla ordinata e incuriosita. Tra le coppie reggenziali un primo breve incontro che precede il trasferimento in Pieve per la Messa Solenne celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi, anch'egli al termine del suo decennale ministero episcopale sul Titano. Finita la funzione religiosa, il ritorno a Palazzo Pubblico per la parte finale della secolare Cerimonia: il passaggio dei poteri. L'Orazione ufficiale, dopodiché il Giuramento preceduto dalla lettura della formula latina da parte del Segretario agli Interni, Gian Nicola Berti. Il culmine delle celebrazioni, infine, con lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell'Ordine di San Marino.

La Repubblica saluta i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

