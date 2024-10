REGGENZA Il giorno della Reggenza: Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono i Capitani Reggenti di San Marino A Palazzo Pubblico il passaggio dei poteri e l’orazione ufficiale tenuta dal Prof. Marco Impagliazzo

“La celebrazione giustamente orgogliosa di una libertà”: nelle parole del nuovo Nunzio Apostolico Mons. Petar Rajič, Decano del Corpo diplomatico, la sacralità di un rito millenario, fulcro della vita istituzionale sammarinese. In pieno spirito di servizio, i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi assumono l'Alto mandato per il semestre 1° ottobre 2024 – 1° aprile 2025. Salgono entrambi per la prima volta alla Suprema Magistratura, raccogliendo il testimone di Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, Capi di Stato interpreti di un semestre denso di accadimenti, hanno traghettato il Paese verso le consultazioni politiche, e connotato da una forte componente umana.

La giornata si apre con l'Alzabandiera sulle note dell'Inno nazionale, eseguito dalla Banda Militare. Da Piazza della Libertà i corpi militari, in corteo, si spostano quindi a Palazzo Valloni: lì i Capitani Reggenti ricevono l'omaggio dei rappresentanti diplomatici accreditati in Repubblica. Presenzia per la prima volta alla cerimonia anche l'Ambasciatore d'Italia, Fabrizio Colaceci, Vice Decano del Corpo diplomatico. Emerge nell'atteso discorso d'ingresso, l'attenzione al sociale dei Capitani Reggenti, citando esplicitamente "i dimenticati" dalla società e invocando equità e uguali opportunità per tutti. “Nessuno sia lasciato indietro”, il monito che ricorre a più riprese.

Al termine si forma il corteo reggenziale che dal Valloni, sfilando lungo le contrade del centro, arriva a Palazzo Pubblico per l'incontro con i Capitani Reggenti uscenti. Insieme per la prima volta, le due coppie reggenziali raggiungono poi la Basilica del Santo per la Messa solenne, celebrata nell'occasione dal nuovo Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi.

Dopodiché il ritorno a Palazzo per il momento culminante della cerimonia, il passaggio dei poteri, anticipato dall'orazione ufficiale pronunciata dal Prof. Marco Impagliazzo, introdotto dal Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. A seguire il giuramento con la formula latina letta dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, che precede lo Scambio del Collare di Gran Maestro di San Marino, l'ultimo atto della cerimonia, carico d'intensità.

Il sorriso sul volto di Francesca Civerchia, la commozione di Dalibor Riccardi: la Repubblica rende onore ai nuovi Capitani Reggenti.

Silvia Pelliccioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: