PALAZZO PUBBLICO Il giorno delle Istanze d'Arengo: 24 le richieste presentate dai cittadini alla Reggenza Tra i temi il rafforzamento di servizi utili alla popolazione, scuola, tutela della donna lavoratrice, ambito sociale, ambiente

Nella domenica successiva all'investitura dei nuovi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, cittadini a Palazzo Pubblico per la consegna delle Istanze d'Arengo. A darne lettura il Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. Un ventaglio di richieste che abbraccia vari temi: sul piano internazionale si chiede che San Marino alzi la propria voce in ogni sede deputata e condanni fermamente l'oppressione delle donne in Afghanistan attuata dai talebani al potere, sollecitando gli Stati a dare protezione e scampo a quante si ribellano al regime; sul fronte politico interno, che l'esito delle singole votazioni in Aula sia pubblicato online, per accrescere il grado di responsabilità dei Consiglieri.

Ad un gruppo di cittadini preme inoltre che venga esposto il ritratto fotografico dei Capitani Reggenti nelle sedi istituzionali, scuole e uffici pubblici che lo richiedano. Si guarda anche al sostegno della famiglia e della donna lavoratrice che sceglie di diventare madre, affinché i vari congedi rientrino nel calcolo per la ricostruzione di carriera. Un'istanza vorrebbe estendere i centri estivi per tutta l'estate per i bambini dell'infanzia e delle elementari; un'altra punta a modificare la normativa sulle visite per accertamenti fiscali in caso di malattia dei dipendenti, estendendo la domiciliarità fuori territorio, entro i 40 km dal confine.

C'è poi una richiesta di risarcimento del danno di salute a seguito di infortuni sul lavoro in passato. S'insiste sul pieno diritto allo studio, nella richiesta di superare gli impedimenti a garanzia del trasporto scolastico agli studenti con disabilità che frequentano istituti fuori confine; si chiede l'istituzione di un'equipe psicopedagogica scolastica in risposta alle nuove sfide educative; e l'inserimento del teatro nei programmi curricolari delle scuole. In ambito universitario, il reclutamento di docenti UNIRSM in base agli standard internazionali, anche nei Paesi dove non è possibile conseguire l'abilitazione; e l'ingresso gratuito degli insegnanti sammarinesi nei musei europei previa idonea attestazione.

Esortata una maggiore visibilità del servizio di trasporto via autobus Rimini – San Marino su Google maps per incentivare l'afflusso turistico in territorio. Alcune a tema ambientale, come ad esempio le limitazioni al raffrescamento e riscaldamento degli edifici pubblici, per ridurre le emissioni di anidride carbonica, e per l'installazione di erogatori di acqua potabile nelle mense per eliminare le bottigliette di plastica; si spinge per la tutela del patrimonio arboreo con l'aumento delle piante in Città, la conservazione di quelle esistenti e la sostituzione in loco degli alberi necessariamente da abbattere; istanti fiduciosi poi che nel Bilancio dello Stati vengano previsti adeguati capitoli di spesa per prevenire il dissesto idrogeologico.

Chiesto il divieto di accesso a sammarinesi e residenti alle sale della Giochi del Titano, a contrasto del fenomeno della ludopatia "che aggrava casi di povertà in territorio"; l'installazione di autovelox in via Guiduccio ad Acquaviva per la sicurezza di pedoni e animali domestici; l'inasprimento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza come deterrente a rischio di incidenti alcol correlati. Si sollecita anche la deducibilità delle spese veterinarie per gli animali d'affezione.

Non mancano le istanze per targhe commemorative e intitolazioni di luoghi pubblici rispettivamente a Domenico Maria Belzoppi e all'ing. Pio Venturini.

Spicca infine la richiesta di conferire la cittadinanza sammarinese onoraria alla filologa Maria Giovanna Fadiga, già Ambasciatrice d'Italia per il contributo culturale dato al paese, ispirando la candidatura Unesco "Memoria del mondo" del manoscritto Vita Sancti Marini.

Alla base delle richieste dei cittadini ci dev'essere l'interesse pubblico. Ora dovranno passare il vaglio dell'ammissibilità, prima di poter essere discusse ed eventualmente approvate in Consiglio Grande e Generale.



